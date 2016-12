Ambulanza bloccata da bancarelle, muore d'infarto

17:15 - L'ambulanza non riesce ad arrivare sul posto, a causa di bancarelle e abusivi, al punto che medico e infermieri devono farsela a piedi. Ma per lo sortunato protagonista della vicenda, colpito da infarto, ormai era troppo tardi. E' accaduto a Torre del Greco, in una zona mercato inaccessibile per i soccorsi. Per S. M. di 61 anni, già in passato colpito da eventi di natura cardiaca, forse quei minuti di troppo sono stati fatali.

Resasi conto che il padre era stato colpito da infarto,la figlia, presente in quel momento, e altri passanti hanno allertato il 118 soccorsi, ma quando i medici del 118 sono giunti sul posto, a piedi, a causa dell'impossibilità di arrivare nella zona affollatissima di bancarelle, hanno potuto solo constatare il decesso del sessantunenne. Per l'uomo infatti non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.