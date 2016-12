Agguato al casello autostradale ucciso un imprenditore 40enne

08:08 - Un uomo di 40 anni, Gennaro Galdiero, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre era nella sua auto all'uscita dello svincolo di Caianello dell'A1, nel Casertano. Galdiero, imprenditore del settore ortofrutticolo, probabilmente è stato avvicinato dai sicari, forse in macchina, che hanno esploso almeno due colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto il 40enne alla testa, l'altro al torace. Inutili i soccorsi. Fermato un socio.

Ancora tutta da chiarire da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo di Capua, che conducono le indagini, la dinamica ell'episodio: si sa solo che l'uomo era da solo nella sua auto, una Bmw, quando gli aggressori - si pensa almeno due - gli si sono affiancati, sembra a bordo di un'altra auto, facendo fuoco varie volte con l'obiettivo di uccidere.



Un agguato in piena regola, dunque, ma che, secondo gli investigatori, non avrebbe una matrice camorristica. Lo confermerebbero l'inesperienza del sicario e l'utilizzo di una sola pistola, ma anche la circostanza che Galdiero aveva il finestrino dalla sua parte abbassato, come se avesse parlato con qualcuno prima dell'agguato, mentre solo quello opposto, chiuso, è stato rinvenuto infranto dai proiettili. Il fatto inoltre è avvenuto a pochi passi dallo svincolo autostradale, ma in una stradina nei pressi di un ristorante, dove l'uomo potrebbe aver incontrato qualcuno. L'imprenditore è incensurato e non è mai incappato in indagini antimafia. La pista ritenuta al momento più probabile è quella della criminalità comune, ma non si escludono altri moventi.



Galdiero, originario di Calvizzano (Napoli), è divorziato e convive con una donna da cui aspetta un bimbo; è amministratore delegato della Aop Serena, consorzio nato nel 2010 formato da 140 soci e specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli sul mercato nazionale ed internazionale. Il 40enne ha partecipato, in qualità di esperto, a molte trasmissioni televisive, l'ultima volta il 12 luglio dell'anno scorso a Uno Mattina Estate su Rai Uno, per discutere dell'aumento dei prezzi e della qualità della frutta estiva.