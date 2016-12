Cameraman palermitano morto in Spagna: per i pm non fu suicidio

Non può essere un suicidio. E anche se, al momento, le prove da sole non bastano a reggere l'ipotesi dell'omicidio, la procura non sembra avere dubbi. Mario Biondo non s'è ucciso.

Nuove e pesanti ombre vengono così gettate sulla gestione spagnola delle indagini in merito alla morte del cameraman italiano, trovato senza vita nella sua abitazione di Madrid il 30 Maggio 2013.