Caldo africano al Sud, fresco e variabile al Centronord

Previsioni per venerdì Venerdì alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Centronord: al mattino qualche rovescio o temporale su Alpi Occidentali, Basso Piemonte, Romagna e regioni centrali adriatiche. Al Centro nuvole irregolari e nel pomeriggio tempo instabile nelle zone interne tra bassa Toscana, Umbria, Lazio e versante Adriatico con rischio di rovesci o temporali . Sole al Sud, con occasionali episodi di instabilità su Irpinia, est Basilicata e Murge. Bora moderata su alto Adriatico e Tramontana su Ponente ligure, vento da est in Val Padana Temperature massime in leggero calo al Nordovest, Emilia Romagna e Centro; stazionarie o in lieve aumento al Sud. Le città più calde saranno Taranto con 38°C, Lecce, Crotone e Catania con 37°C. Dieci gradi in meno a Milano, Bergamo e Bologna con 27°C previsti nel pomeriggio. La nostra previsione ha un IdA (indice di affidabilità) di 90 per il Nord, 90 per il Centro e 95 per il Sud.

Previsioni per il weekendSabato al mattino prevalenza di sole in gran parte del Nordest e al Centrosud con qualche annuvolamento tra Abruzzo e Molise. Le zone più nuvolose saranno il Nordovest, in parte la Sardegna per passaggio di nuvole alte. Rischio di qualche pioggia principalmente sul settore alpino occidentale. Nel pomeriggio la nuvolosità di estende al Nord dove le schiarite ampie resistono solo sull'Alto Adriatico; nuvole sul settore interno e tirrenico del Centro. Fenomeni più probabili in forma sparsa su settore alpino centro-occidentale, Appennino settentrionale, occasionali anche su Liguria, Piemonte e zone interne del Lazio. Tra la fine del pomeriggio e la sera probabile fase instabile con il rischio di alcuni rovesci o temporali anche su zone di pianura tra est Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Nella notte qualche precipitazione anche al Nordest e al Centro. Temperature in aumento al Centro e in Emilia Romagna, lievi cali al Sud ma sempre con picchi di 36-38°C. Vento di Maestrale in Puglia anche moderato. La nostra previsione per sabato ha un IdA (indice di affidabilità) di 70 per il Nord, 85 per il Centro e 95 per il Sud. Domenica giornata con prevalenza di sole su tutte le regioni con annuvolamenti soprattutto al mattino su Lombardia Nordest e regioni centrali, qualche breve rovescio o temporale possibile in giornata su zone montuose del Nordest, Appennino centro-meridionale, nord della Puglia e Sicilia. Temperature in aumento al Nordovest, venti deboli.