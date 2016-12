Niente Expo per i Bronzi di Riace: "E' pericoloso spostarli"

17:19 - I Bronzi di Riace non sono trasportabili. E' il parere della Commissione scientifica istituita dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, per valutare l'ipotesi di un trasferimento, motivo di forti polemiche, all'Expo di Milano. Gli esperti sconsigliano lo spostamento non potendo escludere "pregiudizio alcuno per la loro integrità e conservazione". "Questa risposta molto chiara chiude il dibattito", ha aggiunto il ministro.

La commissione, che ha dato parere negativo al nuovo trasporto delle due statue greche (traslocate qualche mese fa dalla sede della regione al museo appena restaurato) era stata istituita con Decreto ministeriale dell'8 settembre 2014, in seguito alla formale richiesta di prestito arrivata dalla Regione Lombardia per esporre i Bronzi in occasione dell'Expo di Milano.



Sgarbi: da commissione giudizio politico - "Una commissione che agisce sul piano politico e non tecnico defraudando la Calabria". Vittorio Sgarbi, ambasciatore della cultura per la la regione Lombardia per l'Expo, commenta così la notizia. Secondo il critico sarebbe proprio la Calabria la più danneggiata dal diniego. "A fronte di 5 milioni di visitatori previsti all'Expo, che avrebbero pagato un biglietto da 10 euro, la Calabria avrebbe potuto beneficiare di 50 milioni di euro".



E Sgarbi, sottolineando che il parere della commissione è stato espresso all'unanimità, punta il dito in particolare sul restauratore Bruno Zanardi. "Lo avevo indicato io a Franceschini, lui che ha una grande esperienza di restauro aveva dichiarato fino a pochi giorni fa che se l'uomo è andato sulla Luna non si vede perché non si potrebbero spostare i Bronzi di Riace. Invece anche lui ha votato come gli altri, ha votato anche lui contro per ragioni di opportunità".



La commissione: "Statue troppo fragili" - Secondo il giudizio della commissione tecnica, invece, i Bronzi di Riace sono "troppo fragili", afflitti da "microfessure" e con problemi di tenuta strutturale. In un mese di lavoro, fanno sapere dal ministero, la commissione "ha esaminato tutta la documentazione disponibile sui restauri effettuati nel corso degli anni e tutte le indagini scientifiche, da quelle relative agli esiti di invasivi micro-carotaggi, alle gammagrafie, alle radiografie. Ne è emersa l'esistenza di vari problemi conservativi nelle sculture; la presenza di numerose e diffuse micro-fessure; problemi di tenuta delle saldature antiche che hanno causato un indebolimento della tenuta strutturale del "sistema statua".