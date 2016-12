Cade durante trasporto in ambulanza

13:53 - Tragedia a Serra San Bruno, nel Catanzarese: una donna di 89 anni ha riportato ferite alla testa durante il trasporto in ospedale con l'ambulanza ed ora è in stato di coma nell'ospedale di Catanzaro. I familiari della donna hanno presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo di accertare le cause dell'incidente, ipotizzando che la loro congiunta sia caduta dalla barella durante il trasporto. L'incidente si è verificato il 12 novembre scorso.