Martina Giangrande, Ferragosto con papà

Il brigadiere dei carabinieri è rimasto paralizzato e in questi mesi sta svolgendo la riabilitazione. “Lui mi spinge ad andare avanti, mi ricorda sempre che se non ci sono io c’è comunque chi pensa a lui, ma io non me la sento… E poi sapendolo qui non i potrei divertire”, dice Martina, che in questi mesi non ha lasciato solo suo papà neanche un momento.