Carburante gratis, finto benzinaio ne approfitta

16:38

- La scorsa notte aun guasto ad unè costato una denuncia a tre persone di nazionalità peruviana, non perché abbiano danneggiato o manomesso le pompe per il rifornimento, ma per il loro tentativo di approfittare della situazione. Il fatto è avvenuto in un distributore in via Bronzino dove, a causa di un malfunzionamento, l'impianto ha cominciato a erogare. Uno dei tre sudamericani si è accorto della cosa, chiamando rapidamente amici e parenti, che hanno riempito il serbatoio delle loro auto.