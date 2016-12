foto Ansa

16:32

- "La data di consegna del metodo Stamina è stata fissata, in accordo con l'Istituto superiore di sanità (Iss), per il primo agosto". Lo ha annunciato il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, dopo le polemiche scaturite intorno al suo protocollo di cura. Il 12 luglio, inoltre, Vannoni incontrerà all'Iss il Comitato scientifico nominato per la sperimentazione per "cominciare a discutere delle nostre richieste".