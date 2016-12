Maxisequestro di alimenti biologici contraffatti

foto Getty Correlati Foto, l'operazione della Gdf

12:06

- Maxisequestro della Guardia di Finanza in diverse regioni d'Italia di prodotti alimentari contraffatti o contaminati con pesticidi: si tratta di 1.500 tonnellate di soia, mais e grano tenero ucraino falsamente certificati come biologici ma in realtà ad alto contenuto di Ogm e di 30 tonnellate di soia provenienti dall'India e contaminate con pesticidi. Ventitre persone sono state iscritte nel registro degli indagati.