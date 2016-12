Carne di cavallo, test negativi alla Nestlè Trovate tracce in lasagne di ditta bolognese

foto Ap/Lapresse 14:57 - Non c'è traccia di Dna di cavallo nella carne bovina macinata cotta e surgelata della Nestlè sequestrata il 21 febbraio dai Nas. I test dell'Istituto zooprofilattico di Torino su tutti i campioni prelevati allo stabilimento SAFIM di None (TO) sono negativi. Ora, rende noto il ministero della Salute, ci sarà il dissequestro della carne. - Non c'è traccia di Dna di cavallo nella carne bovina macinata cotta e surgelata della Nestlè sequestrata il 21 febbraio dai Nas. I test dell'Istituto zooprofilattico di Torino su tutti i campioni prelevati allo stabilimento SAFIM di None (TO) sono negativi. Ora, rende noto il ministero della Salute, ci sarà il dissequestro della carne.

Dopo lo scoppio dello scandalo della carne equina trovata nei prodotti surgelati della Nestlè, i carabinieri del Nas il 21 febbraio avevano posto sotto sequestro 26 tonnellate di carne bovina macinata, cotta e surgelata della multinazionale svizzera.



Carne di cavallo in lasagne prodotte da ditta bolognese - Carne di cavallo è stata trovata in un campione di lasagne alla bolognese confezionate dalla ditta Primia di di San Giovanni in Persiceto (BO). E' il primo test in Italia positivo ai controlli. Oltre al ritiro del prodotto è stato disposto il sequestro di 6 tonnellate di macinato e di 2.400 confezioni di "Lasagne alla bolognese".



Controlli su 292 campioni di 121 marchi - Proseguono intanto i controlli in tutta Italia da parte dei Nas per scoprire la presenza eventuale di carne di cavallo, non dichiarata. I carabinieri hanno prelevato finora 292 campioni di 121 diverse marche, sia presso gli stabilimenti di produzione, sia nelle piattaforme e catene commerciali di distribuzione. Il numero di campioni acquisiti è quindi superiore ai 200 richiesti dalla Raccomandazione europea.