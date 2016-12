foto SportMediaset Correlati Conte dopo la partita sospetta: "E' stata gara vera"

Scommesse: -2 al Napoli, squalificato Cannavaro 20:58 - Da domani sino alla fine del mese di gennaio tornerà alla ribalta un tema tanto odioso quanto scottante, il calcioscommesse. Pensate ora che la Juventus ha conosciuto la prima sconfitta interna con Conte in panchina, potrebbe ritornare a mettere in campo i suoi legali, perchè il tecnico leccese rischia d'essere richiamato dal procuratore federale per omessa denuncia...ancora e stavolta per le colpe di un'altra squadra, dopo il Siena il Bari.

E per lo stesso filone di indagini rischiano molto anche due altri calciatori di serie A, il portiere del Torino, e un difensore dell'Inter. La procura di Bari renderà pubblico in questi giorni l'avviso di chiusura delle indagini del secondo filone del calcioscommesse, quello relativo a due incontri, Bari-Treviso 0-1 del 2007/2008 e Salernitana Bari 3-2 del 2008/2009. Le due partite, stando alla Procura barese furono "taroccate", addirittura vendute dai baresi per 300mila euro la prima e 200mila la seconda, i soldi di quest'ultima furono distribuiti e non in parti uguali a tutti i calciatori nella settimana successiva all'incontro. Gli indagati alla fine sono circa venti e fra questi anche il portiere Gillet e il difensore Ranocchia. In panchina in entrambi i casi c'era Antonio Conte, che non rischia nulla dal punto di vista penale, era completamente fuori dalle trattative, ma per la giustizia sportiva potrebbe dover rispondere di omessa denuncia.



Sarà necessario valutare alcune dichiarazioni, come quelle riferite alla punta Corrado Colombo, ex Bari, oggi gioca nella serie D toscana, che stando al racconto di un indagato, quando fu chiamato da Conte per entrare nel corso di una delle due gare, rispose "mister già non gioco mai... io la faccia in questa farsa non la metto", Conte allora decise di schierare Kutuzov. Insomma ancora una volta stando alle ipotesi ventilate da molti osservatori Conte non poteva non capire che quella o quelle gare erano sistemate, fatto che comunque il tecnico della Juve ha sempre detto di ignorare anche coi giudici di Bari, quando fu chiamato ad agosto nella stazione dei carabinieri di Monopoli. Il compito di decidere se richiamarlo in causa spetta ancora a Stefano Palazzi che in queste ore riceverà da Bari tutti gli incartamenti. Fra il 16 e il 17 prossimi, poi, ci sarà il secondo grado del processo sportivo al Napoli e ai suoi calciatori Cannavaro, Grava e l'ex Gianello. I legali dei partenopei puntano perlomeno alla riduzione della squalifica, non si escludono colpi di scena e infine entro fine mese dovrebbe cominciare il processo sportivo per il terzo filone di Cremona, quello che vede imputati tra gli altri Mauri e Milanetto, con Lazio, Genoa e Lecce fra le squadre coinvolte.

