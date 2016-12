Meteo, Italia divisa in due: ondata di caldo al Centrosud, nubi con pioggia al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni 08:11 - L'alta pressione nordafricana si è rafforzata sull'Italia portando una breve ondata di caldo al Centrosud, dove tra oggi e domani le temperature potranno superare i 30 gradi, con punte vicine ai 35 gradi anche per effetto dell'umidità. Il Nord sarà attraversato dalle nuvole con piogge e temporali sulle Alpi e localmente tra Piemonte e Lombardia. - L'alta pressione nordafricana si è rafforzata sull'Italia portando una breve ondata di caldo al Centrosud, dove tra oggi e domani le temperature potranno superare i 30 gradi, con punte vicine ai 35 gradi anche per effetto dell'umidità. Il Nord sarà attraversato dalle nuvole con piogge e temporali sulle Alpi e localmente tra Piemonte e Lombardia.

Oggi nuvolosità sparsa al Nordovest e Triveneto con lo sviluppo di rovesci o temporali sui settori alpini fino al Trentino Alto Adige ma con possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale. Bel tempo nel resto dell’Italia ma con qualche innocua nuvola in transito in Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Sardegna e Sicilia occidentale, cieli sereni all’estremo Sud.



Temperature stazionarie al Nordovest, in aumento nel resto d'Italia per effetto dei venti di Scirocco con massime nel pomeriggio comprese tra 27 e 32 gradi.