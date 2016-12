Agosto si chiude con sole e caldo

L'anticiclone Nordafricano si sta spingendo verso Nord e verso Levante: una configurazione questa che abbiamo osservato frequentemente in questa lunga e caldissima estate. L'ultima parte di agosto si concluderà quindi con l'ennesima ondata di caldo estesa a gran parte dell'Europa, specie su quella orientale e meridionale. In Italia – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il tempo si manterrà soleggiato e molto caldo fino ai primi giorni della prossima settimana, con anomalie di temperatura di 5/6 gradi oltre la media climatica del periodo di fine agosto. Da mercoledì 2 settembre sembra probabile un cambio di scenario: sul Nord Italia è previsto l'arrivo di un fronte temporalesco e un brusco e sensibile calo termico; instabilità e aria fresca nei giorni successivi scivoleranno anche al Centrosud. Questa tendenza andrà confermata e definita nei prossimi giorni.

Previsioni sabatoCielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. Nel pomeriggio locale formazione di cumuli sulle zone montuose del Centrosud. Venti moderati orientali nel canale di Sardegna, generalmente deboli altrove, con locali rinforzi da nordovest sul canale d'Otranto. Temperature con valori superiori alla norma, in rialzo al Nord,al Centro e sulla Sicilia, specie nelle massime.