9 maggio 2014 Pescara, baby gang tradite dai selfie pubblicati su Facebook: sei arresti Rapinavano e picchiavano alcuni coetanei e poi mettevano in Rete filmati e foto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:16 - Sei giovani fra i 14 e i 24 anni sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Pescara. Appartenenti a due differenti gang, sono accusati, a vario titolo, di aver fracassato la mandibola di un 19enne, di aver mandato in ospedale in prognosi riservata un giovane di 24 anni e di aver organizzato rapine. A "tradirli", oltre alle indagini, anche filmati e selfie, con tanto di armi in bella mostra, pubblicati su Facebook.

La polizia ha anche denunciato altre quattro persone. Gli arrestati sono i protagonisti di almeno sette episodi verificatisi negli ultimi due mesi, tre dei quali nella notte fra il 26 e 27 aprile scorso in via dei Bastioni.



Fra i responsabili dell'aggessione al 19enne, avvenuta nella notte fra il 26 e 27 aprile, vi è Fabjol Berisha, 18enne di origini albanesi, oltre a due minorenni.



Nelle stesse ore il 24enne pescarese Fabrizio De Florentiis, senza motivo apparente, sferrò un pugno in testa a un coetaneo, ricoverato poi in Neurochirurgia. Ferite più lievi per un altro giovane aggredito dal 24enne e dai suoi amici.



Sempre quella notte, due giovani, uno del pescarese e uno di Sulmona, in provincia de L'Aquila, furono aggrediti da un giovane di etnia rom di 17 anni, poi denunciato alla Procura dei minori del capoluogo abruzzese.



Le altre aggressioni, avvenute nel mese di marzo, sono state messe in atto dalla "banda della Multipla": i ragazzi, dopo i loro atti criminali, fuggivano sempre con lo stesso modello di macchina indicato dalle vittime.



"C'è stata una risposta pronta ed efficace a diversi episodi che avevano creato allarme sociale e portato in ospedale dei giovani, di cui uno ancora grave - spiegano il questore di Pescara, Paolo Passamonti, e il suo vice, Pierfrancesco Muriana -. Questi episodi, configurati come Knock-out, gioco criminale, si son verificati senza moventi particolari, e questo è ancora più allarmante.