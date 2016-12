18:01 - Un uomo di circa 60 anni è morto mentre cercava di spegnere un incendio divampato in un deposito di auto a Settimo, in provincia di Firenze. La vittima, secondo le prime informazioni raccolte, è rimasta intossicata e ustionata. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Accertamenti in corso sulla causa delle fiamme e sull'identità della vittima, forse in possesso delle chiavi per accedere al piazzale.