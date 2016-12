16 settembre 2014 Tante nuvole su tutta la Penisola

10:24 - Molte nuvole, poche piogge e qualche schiarita. Il Centronord è costretto a fare ancora i conti con l'instabilità che, tuttavia, in questi giorni non porterà molte precipitazioni. Decisamente più positiva la situazione al Sud: il bel tempo, interrotto solo da qualche passaggio di nubi, continua e le temperature si alzeranno fino a raggiungere, nei prossimi giorni, i 35 gradi.

“Nonostante la presenza dell’alta pressione, martedì il tempo sarà più instabile non soltanto al Nord, ma anche nelle regioni centrali - spiega il meteorologo Flavio Galbiati -. Da mercoledì, con l’indebolimento dell’alta pressione, il Centronord sarà attraversato da deboli sistemi nuvolosi, che però, al momento, non sembrano accompagnati da molte precipitazioni. Al Sud invece il tempo rimarrà più soleggiato e, con l’arrivo di correnti di origine sahariana, aumenterà anche il caldo, specie nelle Isole Maggiori dove verso la fine della settimana le temperature potrebbero localmente raggiungere i 34-35 gradi”.



Le previsioni per martedì - Al Centronord nuvolosità irregolare, ma con più sole sulle zone costiere e in Emilia. Rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e gran parte dell’Appennino. Poco nuvoloso al Sud, con qualche rovescio soltanto sulle zone montuose, in parziale estensione al settore ionico. In serata fenomeni in generale attenuazione.



Mercoledì ampie schiarite al Sud - Mercoledì giornata molto nuvolosa al Nordovest con qualche pioggia o rovescio in Piemonte, Val d’Aosta e alta Lombardia. Nubi associate a poche e sporadiche piogge anche su Sicilia orientale e basso versante ionico della Calabria.



Nel resto d’Italia tempo discreto con ampi momenti soleggiati e pochi passaggi nuvolosi. Temperature senza variazioni di rilievo con ancora punte intorno ai 30 gradi in Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale. Venti deboli dai quadranti orientali al Sud e intorno alle due isole maggiori.



Fine settimana tra nuvole e sole - Giovedì nuvolosità variabile sull’Italia, alternata a qualche ampia schiarita: soprattutto nella prima parte del giorno, il sole prevarrà sulle regioni adriatiche e al Sud. Nubi più compatte su Alpi e Prealpi centro-occidentali e in Piemonte, dove saranno più probabili alcune precipitazioni.



Nel pomeriggio locali piovaschi possibili anche sull’Appennino settentrionale, rilievi della Sicilia e Sardegna orientale. Venti moderati di Scirocco sui mari di Ponente, localmente anche forti intorno alla Sardegna.



Temperature in lieve aumento nelle regioni adriatiche e al Sud: in particolare su Sardegna e Sicilia occidentale, complici i venti di Scirocco, le temperature massime potranno sfiorare 33-34 gradi. Tra venerdì e domenica torna il grande caldo in tutto il Centrosud: in particolare al Sud e nelle Isole si potranno toccare 34-35 gradi. Moderati venti di Scirocco, localmente forti sui mari di Ponente.



Continueranno tuttavia a transitare alcuni sistemi nuvolosi, specialmente venerdì e sabato, che a tratti porteranno alcuni fenomeni di instabilità soprattutto nelle regioni settentrionali. Al Nord il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con alcuni episodi di instabilità.