18 agosto 2014 Sole al Nord, ma solo per poche ore

11:00 - Il sole che splende sull'Italia è destinato a durare poco. Già in serata il Nord tornerà a fare i conti con le nuvole che, martedì, porteranno nuovi temporali, anche molto forti. Nelle stesse ore, il Sud accoglierà invece una nuova ondata di caldo intenso, con picchi anche superiori ai 35 gradi. Da venerdì tempo bello e stabile su tutta la Penisola, con temperature più alte da Nord a Sud.

Su la colonnina di mercurio al Centrosud - Tempo bello e soleggiato quasi ovunque, nonostante la presenza di nuvolosità sparsa e a tratti compatta in Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli. Il rischio pioggia, almeno per qualche ora, pare scongiurato. Ma è solo una breve tregua: in serata potrebbero registrarsi brevi e isolati piovaschi sulle Alpi più orientali e nella Liguria centrale, e nord dell’Appennino.



Venti di Maestrale in indebolimento al Sud, Libeccio sul mar ligure e Scirocco in graduale rinforzo in Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve crescita, ma sempre sotto la media in gran parte del territorio: valori massimi in generale compresi fra 25 e 31 gradi.



Martedì l'Italia si divide in due - Nuova frattura nella giornata di martedì. Al Centrosud giungerà una nuova intensa ondata di caldo mentre un sistema nuvoloso raggiungerà il Nord e l'alta Toscana dove, a parte qualche residua schiarite su alto Adriatico e Romagna, la giornata sarà piuttosto nuvolosa con qualche pioggia su Liguria, estremo nordovest della Toscana, sud-est del Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.



Nel pomeriggio l’area più instabile sarà quella del settore alpino centro-orientale, con il rischio di piogge e locali rovesci anche su alto Piemonte, alta Lombardia e Venezie. Qualche pioggia su alta Toscana ed Emilia centrale. Verso sera rischio di piogge localmente forti e temporali sul Triveneto. Al Centrosud le correnti da ovest saranno più asciutte e avremo il sole alternato al passaggio di nuvole alte. Domani soffieranno venti meridionali: Scirocco moderato su Ligure orientale, Tirreno settentrionale e occidentale e Canale di Sicilia. Temperature in aumento in Sardegna e al Sud.



Mercoledì e giovedì ancora variabile al Nord - Anche nei giorni seguenti il Nord farà i conti con nuvole e piogge. Mercoledì ancora precipitazioni residue su Veneto e Friuli Venezia Giulia legate alla perturbazione numero sei, nel resto del Nord qualche goccia di pioggia in Lombardia, cielo nuvoloso altrove, nuvole anche su Toscana Umbria e Campania.



Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso.



Mercoledì arriverà la perturbazione numero sette del mese di agosto: nel pomeriggio nuvoloso al Nord e sulla Toscana. Sulle regioni settentrionali tenderà a peggiorare con rovesci e temporali che dalle zone montuose si propagheranno alla Pianura Padana e alle coste dell’alto adriatico tra pomeriggio e sera. Tra la sera e la notte temporali localmente forti tra Lombardia e Nordest. Arriverà anche un sistema nuvoloso dal nord Africa che porterà qualche velatura in Sicilia, poi nel pomeriggio di nubi in aumento anche al Sud, con fenomeni isolati tra Campania e Basilicata. Il tempo sarà invece bello tutto il giorno in Sardegna.



Temperature in aumento al Sud dove farà molto caldo con picchi localmente superiori ai 35 gradi in Sicilia, Calabria e Sardegna, grazie ai venti di Scirocco. Caldo anche al Centro, al Nord valori invariati.



Giovedì un altro sistema nuvoloso transiterà al Centronord con effetti concentrati al Nordest e nelle zone interne del Centro.



La tendenza vede poi una rimonta più decisa e duratura dell’alta pressione per tutta l’Italia a partire da venerdì: il prossimo weekend si prospetta quindi con tempo bello in tutta Italia.