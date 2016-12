Napoli, banditi assaltano portavalori Conflitto a fuoco, "salvato" il bottino

13:37 - Conflitto a fuoco a Napoli dove due banditi hanno provato a mettere a segno un assalto a un furgone portavalori che stava effettuando una consegna in un ufficio postale. Nessun ferito e bottino tratto in salvo. Secondo i carabinieri, verso le 7.15, in due a volto coperto si sono avvicinati al portavalori: è iniziato un conflitto a fuoco tra i banditi e due guardie giurate che sono riuscite a scappare a bordo del furgone.