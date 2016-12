12:59 - Una donna è stata ferita ad un braccio e medicata al pronto soccorso. Ha detto di aver pensato a Sasà, Salvatore Giordano, il 14enne morto dopo essere stato colpito da un cornicione caduto nella galleria Umberto I. Mentre i calcinacci continuano a cadere dai tetti napoletani e numerosi marciapiedi sono stati transennati.

Forze in campo - L'episodio è avvenuto in via Firenze, dove si è staccato un cornicione. Nel frattempo, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune sono a lavoro per individuare le zone a rischio e renderle off-limits. Intanto, anche la protezione civile e la polizia municipale monitorano le strade e consegnano le ordinanze ai proprietari dei palazzi per sollecitare interventi di riparazione ai cornicioni pericolanti.



Strade chiuse - Chiusure preventive di strade anche in via Speranzella, ai Quartieri spagnoli, a piazzetta Nilo, a via Duomo. Anche via San Gregorio Armeno, la strada degli artigiani dei Presepi nota in tutto il mondo, è a rischio caduta calcinacci ed è stata transennata. La bottega del noto maestro artigiano Genny Di Virgilio è stata chiusa per motivi precauzionali. E non sono mancate le proteste dello stesso artista e dei colleghi, che ritengono inadeguata la protezione delle reti ed insufficiente l'intervento di messa in sicurezza. Chiuso anche l’ingresso laterale dello storico bar Gambrinus in piazza Trieste e Trento.