Meteo, tempo ancora instabile: un po' di sole soltanto al Sud

19:39 - Estate a giorni alterni anche in quest’ultimo scorcio di luglio che ci riserva in queste ore il passaggio di un altro impulso perturbato (il 7° del mese) che - secondo il meteorologo Giovanni Dipierro - determinerà un’altra fase di maltempo in molte zone del Centronord. A causa della sostanziale latitanza dell’alta pressione, che si limiterà a proteggere solo le regioni meridionali, seguirà un periodo decisamente variabile per il Centronord.

in particolare i dati più aggiornati prospettano due giornate, quelle di venerdì e domenica, abbastanza buone, intervallate da una giornata di sabato molto instabile a causa del passaggio di un ennesima perturbazione. Naturalmente le temperature oscilleranno a seconda dell’umore del tempo, rimanendo comunque inferiori alla norma di questo che dovrebbe essere il periodo statisticamente più caldo dell’anno.



PREVISIONI OGGI



Oggi prevalenza di tempo bello all’estremo Sud e sulle Isole maggiori; nella prima parte del giorno ampie schiarite anche sul resto del Sud e lungo l’Adriatico, dalle Marche in giù. Nelle altre zone molte nuvole, in particolare al Nord con piogge e rovesci sparsi localmente intensi; qualche isolato fenomeno possibile anche su Toscana e Lazio. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità anche sul resto del Centro e sull’Appennino meridionale, ma con temporali in sviluppo soprattutto nelle aree interne in locale sconfinamento verso le coste adriatiche. In serata parziale miglioramento al Nordovest e regioni tirreniche.



TEMPERATURE INDIETRO ANCHE DI DUE MESI AL NORD



Le temperature massime sono in deciso calo al Nord, in lieve crescita invece nelle regioni meridionali. Per quanto riguarda il Nordovest i valori di oggi sono tipici di fine maggio, per il Nordest di inizio giugno: per Torino, Cuneo sono previsti 22 gradi, per Aosta, Bergamo, Genova, Milano, Novara 23 gradi, per Brescia, Imperia, Bolzano, Trento, Piacenza 24 gradi, per Udine, Venezia, Verona 25 gradi. Tra le città più calde Catania, Cagliari con 31 gradi, Lecce, Reggio Calabria, Olbia con 30 gradi. Per Firenze, Grosseto, Bari, Crotone, Trapani, Messina, Sassari, Alghero 29 gradi, per Pescara, Perugia, Roma, Brindisi, Catanzaro, Lamezia, Napoli, Potenza, Taranto, Palermo 28 gradi, per Rimini, Ancona, Rieti 27 gradi, per Bologna, Treviso, Trieste, 26 gradi e per Campobasso e Pisa 25 gradi.



PREVISIONI DOMANI



Venerdì con prevalenza di sole in gran parte del Sud e delle Isole e con schiarite più ampie anche in Pianura Padana e sulle coste tirreniche. Più nubi altrove, con isolati temporali pomeridiani su Alpi e Appennino centrale. Nella notte peggiora al Nordovest. Temperature in rialzo al Nord, Tirreno e Isole. Punte di 33 gradi nelle Isole.



L’ALTA PRESSIONE NON RIMONTA, TEMPO MOLTO VARIABILE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI. PIU’ SOLE SULLE ISOLE E AL SUD



Sabato instabilità in aumento al Centronord con rovesci e temporali sparsi più insistenti su Lombardia e Nordest. In giornata numerosi rovesci e temporali in sviluppo nelle zone interne del Centro e in propagazione verso le coste adriatiche. Occasionali rovesci sul nord della Sardegna. La sera qualche rovescio anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Giornata piuttosto calda al Sud e nelle Isole con punte di 33 gradi, valori estivi al Centro, di qualche grado sotto la norma al Nord. Domenica miglioramento al Nordovest, ancora un po’ di variabilità sull’estremo Nordest e sul settore appenninico dalla parte adriatica con fenomeni isolati. Tempo discreto sul Tirreno e sole nelle Isole. Domenica attenuazione del caldo al Sud e aumento dei valori sulle regioni settentrionali.



Con l’inizio della nuova settimana avremo ancora condizioni di instabilità concentrata più che altro al Nord.