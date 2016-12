Meteo, sole su gran parte dell'Italia

19:38 - L'aria fredda posizionata sull’Italia - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - nel corso della giornata si sposterà verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo soprattutto nelle regioni del versante occidentale. Nel fine settimana il tempo sarà nel complesso soleggiato e caldo tra la Romagna e il Centrosud mentre nel resto del Nord una nuova perturbazione atlantica, la numero 1 di agosto, darà luogo a condizioni di moderata instabilità.

PREVISIONI OGGI

Giornata di bel tempo e di sole al Nordovest, Emilia, coste tirreniche e Isole maggiori. Nuvolosità irregolare sul versante adriatico e all’estremo Sud. Al mattino qualche pioggia sulla Calabria tirrenica e sui settori costieri tra Venezie, Romagna, Marche e Gargano. Nel pomeriggio sviluppo di qualche breve e isolato temporale intorno alle Alpi centro-orientali, lungo l’Appennino e sulla Puglia meridionale.



Temperature in calo in Puglia e regioni ioniche, in generale rialzo invece nel resto d’Italia con punte di 30-31 gradi al Nord, regioni tirreniche e Isole maggiori. Salto in avanti per le città del Nord; ad esempio ieri a Novara sono stati registrati 21 gradi oggi ne sono previsti 30, ieri per Bergamo 23 gradi dove oggi ne sono previsti 30, Milano e Bologna passeranno da 23 gradi a 31, Piacenza e Verona passeranno da 23 a 30 gradi. 32 gradi sono previsti per Bolzano, 31 gradi per Aosta, Brescia, Catania, 30 gradi per Firenze, 29 gradi per Brescia, Torino, Trento, Grosseto, Roma, Reggio Calabria, Taranto, Messina, Cagliari, Olbia, 28 gradi per Treviso, Venezia, Pisa, Pescara, Catanzaro, Crotone, Lecce, Sassari, 27 gradi per Genova, Trieste, Viterbo, Brindisi, Lamezia, Napoli,Trapani, Alghero, 26 gradi per Imperia, Rimini, Udine, Ancona, Perugia, Rieti, Bari, 24 gradi per Campobasso, Potenza e 23 gradi per L’Aquila.



Un po’ ventoso per venti di Maestrale al Sud e intorno alle Isole con il mare localmente ancora mosso.



PREVISIONI DOMANI

Venerdì prevarrà un tempo soleggiato soprattutto su alto Adriatico, regioni centrali, coste campane e Isole. Sul resto delle regioni meridionali nubi sparse residue con gli ultimi sporadici fenomeni su Puglia e Appennino. Sul resto del Nord maggiore nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata quando qualche rovescio o temporale potrà svilupparsi su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Massime in calo sull’estremo Nordovest, quasi ovunque in lieve aumento altrove. Maestrale localmente moderato su Puglia, Calabria e Sicilia.



TENDENZA FINE SETTIMANA

Il weekend comincerà con una giornata di sabato nel complesso soleggiata in Romagna, al Centrosud peninsulare e in Sicilia; nubi irregolari in transito sul resto del Nord con il rischio di rovesci e temporali già in mattinata su Piemonte e Lombardia a causa dell’avvicinamento della perturbazione n 1 di agosto. Nella seconda parte della giornata il rischio di temporali si estenderà anche alla pianura emiliana, al Friuli, all’alto Veneto e un po’ a tutte le zone alpine e prealpine; qualche temporale in arrivo anche in Sardegna. A fine giornata i fenomeni si localizzeranno su Valle d’Aosta, Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Tra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia i rovesci e i temporali potranno essere intensi e persistenti. Domenica la stessa perturbazione, allontanandosi verso l’Europa centro-orientale, darà ancora luogo a qualche rovescio e temporale nelle zone alpine e prealpine e al Nordest. Qualche annuvolamento poco significativo transiterà al Centro e marginalmente anche al Sud. Le temperature saranno in aumento in gran parte del Centrosud ma più sensibile al Sud e nelle Isole dove farà molto caldo soprattutto domenica quando i valori si avvicineranno ai 35 gradi; lievi cali nelle aree più nuvolose del Nord. Lunedì il tempo migliorerà anche al Nord con una giornata soleggiata un po’ dappertutto.