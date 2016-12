12 settembre 2014 Meteo: la bassa pressione porta instabilità, ma nel weekend il tempo migliora Formazione di numerosi temporali, specie sulle regioni centrali nelle ore pomeridiane. Da sabato si allontana il vortice depressionario Tweet google 0 Invia ad un amico

10:24 - Il vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità dal passaggio della perturbazione numero 2 di settembre renderà l'atmosfera instabile, favorendo così la formazione di numerosi temporali, specie sulle regioni centrali nelle ore pomeridiane. Tempo in deciso miglioramento invece nel fine settimana grazie all'allontanamento del vortice depressionario e al graduale rialzo della pressione.

Le previsioni per venerdì 12 settembre - Al mattino bello al Nordovest, Calabria e Isole, in generale nuvoloso altrove: qualche rovescio o temporale su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche settentrionali e Campania. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Nordovest e Isole Maggiori. Nuvole variabili nel resto d'Italia, con rovesci e temporali, localmente anche forti, tra bassa Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Abruzzo; rovesci più isolati su Alpi orientali e pianure adiacenti, Romagna, nel resto del Lazio, su Molise, Basilicata, Puglia centrale.



In serata residui locali rovesci sul medio Adriatico e in Alto Adige. Temperature in generale stazionarie o in lieve diminuzione al Centronord e Sardegna, in leggero rialzo invece al Sud.



Le previsioni per il weekend - Sabato giornata tra sole e nuvole al Nordest, regioni adriatiche e zone interne del Centrosud, con qualche breve rovescio pomeridiano sulle Alpi orientali e sviluppo di locali temporali su Irpinia, Basilicata e Puglia centromeridionale. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in crescita al Centronord, stazionarie o in lieve calo al Sud e Isole. Venti localmente moderati in Puglia e nelle Isole.



Domenica bel tempo in gran parte d'Italia, con nuvole per lo più confinate sui rilievi della Penisola nelle ore centrali del giorno. Nelle prime ore del giorno rischio di qualche banco di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. Qualche goccia di pioggia possibile sulle Alpi orientali nel corso del pomeriggio. Temperature con poche variazioni.



La tendenza per la prossima settimana - L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da una situazione ancora piuttosto tranquilla, con alcuni passaggi nuvolosi che veleranno il cielo, ma che saranno accompagnati da un graduale rialzo delle temperature.