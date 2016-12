23 aprile 2014 Meteo, Italia ancora divisa in due

12:03 - Oggi la perturbazione numero 6 di aprile porterà ancora piogge sparse al Centrosud, mentre il tempo sarà nel complesso bello al Nord. Grazie al temporaneo rialzo della pressione invece - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - domani e venerdì giornate tutto sommato buone, tra sole e nuvole e con poche piogge, ma già alla fine di venerdì giungerà la perturbazione numero 7, un vortice di bassa pressione che sabato porterà piogge su gran parte del Centrosud.

Domenica invece si affaccerà sull'Italia la perturbazione numero 8 la quale, proveniente dall'Atlantico, causerà un peggioramento del tempo al Nord, mentre il Centrosud godrà di ampie schiarite. Tra alti e bassi nei prossimi giorni le temperature faranno per lo più registrare valori nella norma o di qualche grado al di sopra.



OGGI INSTABILE IN MOLTE ZONE DEL CENTROSUD. TEMPORALI TRA NORD SICILIA E CALABRIA

Oggi tempo in prevalenza bello e abbastanza soleggiato al Nord e Sardegna, a parte un po’ di nuvole e qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi e sulle Prealpi, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. In generale nuvoloso o molto nuvoloso invece sul resto d’Italia: piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con qualche temporale soprattutto nelle regioni meridionali. Nella seconda parte della giornata si attenuano piogge al Centro, con i rovesci più intensi tra la Sicilia settentrionale e la Calabria. Rovesci isolati nel resto del Sud e anche Lazio, Toscana e Umbria in forma occasionale.



In serata insisteranno un po' di nuvole al Centrosud e qualche temporale tra nord Sicilia e Calabria. Ventoso al Sud e Isole, per lo più per venti settentrionali. Moderati da nordovest, con qualche rinforzo su basso Adriatico e canale di Sicilia.



TEMPERATURE MASSIME IN LEGGERO AUMENTO AL NORD

Le temperature massime saranno in leggera crescita al Nord, in lieve calo in Abruzzo, Molise e al Sud. Previsti al pomeriggio 18°C ad Aosta e Bolzano, 20°C a Torino, Bologna, Udine, Roma e Cagliari, 21°C a Verona e Trapani, 22°C a Bari, Lecce e Brindisi, 23°C a Reggio Calabria e Messina, 24°C a Catania.



GIOVEDI’ GIORNATA TRANQUILLA E CALDO IN AUMENTO. POCHI SCROSCI DI PIOGGIA NELLE ZONE INTERNE DEL CENTROSUD

Giovedì bel tempo al Nord e Sardegna. Nuvolosità irregolare con schiarite soprattutto sulla fascia tirrenica. Alternanza fra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia, con isolati scrosci di pioggia su zone interne del Centro, Appennino Meridionale e Salento. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento e sopra la norma al Centronord. Moderati venti di Maestrale al Centrosud.



PONTE DEL 25 APRILE ALL’INSEGNA DELLA VARIABILITA’ PRIMAVERILE: VENERDI’ TEMPO DISCRETO, SABATO INSTABILE AL CENTROSUD E DOMENICA PIOGGE AL NORD

Venerdì 25 aprile giornata discreta, tra sole e nubi, e un po’ di instabilità solo sui rilievi della Penisola. Tra pomeriggio e sera arriverà la perturbazione numero 7 del mese. Il Nord verrà solo lambito da questo sistema nuvoloso e si potranno verificare dei fenomeni solo su Alpi e Prealpi. La perturbazione scivolerà velocemente al Centrosud con un primo peggioramento in Sardegna, poi nella notte si estenderà in gran parte delle regioni centromeridionali e in Sicilia.



Sabato rimarrà ancora una spiccata instabilità al Centrosud con frequenti rovesci e temporali. Al Nord tempo discreto con qualche temporale che potrà interessare solo le zone alpine e prealpine del Nordest. Nella giornata di domenica migliorerà al Centrosud in modo deciso, mentre al Nord il tempo peggiorerà per l’ arrivo un’altra perturbazione, la numero 8 del mese, che già nel corso della giornata porterà la prime piogge al Nordovest I fenomeni più intensi potranno interessare la fascia alpina e prealpina del Piemonte e del Triveneto. Le temperature oscilleranno in base alle condizioni del tempo, ma in generale la massa d’aria che accompagna le perturbazioni sarà piuttosto mite.