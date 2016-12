Meteo, giornate di instabilità sulla penisola

12:07 - Tra mercoledì e giovedì correnti fredde provenienti dai Balcani porteranno ancora rovesci e temporali su regioni adriatiche e Sud, con delle nevicate sull'Appennino e fresco in gran parte del Centro-Sud. Venerdì si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica e torneranno le piogge al Nordovest, in estensione sabato a gran parte del Nord e Medio Tirreno. Poi per Pasqua e Pasquetta giornate discrete, fra sole e nuvole, con un po' di instabilità.

OGGI (MERCOLEDI') INSTABILE AL CENTRO-SUD, VENTI FREDDI A 70 KM/H E CROLLO TERMICO ANCHE AL SUD E ISOLE. NEVE SULL'APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutto il Nord (un po' di nuvole solo su Ponente Ligure, Emilia e Romagna), Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e Sardegna, nuvoloso o molto nuvoloso invece sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria Settentrionale, con nevicate sull'Appennino Centro-Meridionale oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulla Sardegna: ancora piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; neve sull'Appennino oltre 1200-1300 metri.



Attenzione: sarà ancora una giornata piuttosto ventosa, soprattutto al Centro-Sud, per freddi venti di Tramontana, con raffiche fino a 70 km/h, specie su Molise e Puglia.



TEMPERATURE: I VENTI FREDDI RAGGIUNGONO ANCHE IL SUD Temperature massime in calo in gran parte d’Italia, anche di diversi gradi al Sud e Isole. Previsti solo 6°C al pomeriggio a Campobasso, 11°C a L’Aquila, 13°C a Pescara, 14°C a Bari, Brindisi, Lecce e Cuneo, 16°C a Torino e Napoli, 17°C a Bologna, Udine, Cagliari, Palermo e Roma, 18°C a Verona e Milano.



GIOVEDI' SOLE AL NORD, TOSCANA, LAZIO E SARDEGNA. ANCORA INSTABILE SU MEDIO ADRIATICO E SUD Giovedì sarà una giornata molto simile a quella di mercoledì. Tempo bello al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, entroterra campano, Calabria e Sicilia Settentrionale; neve sull’Appennino Centro-Meridionale oltre 1300-1400 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Nord.



TENDENZA: TRA VENERDI' E SABATO PEGGIORA AL CENTRO-NORD. PASQUA E PASQUETTA ALL'INSEGNA DELLA VARIABILITA' PRIMAVERILE E CON TEMPERATURE GRADEVOLI Venerdì la perturbazione nr.3 del mese porterà gli ultimi strascichi con nubi sparse sull'estremo Sud con qualche rovescio tra Puglia meridionale e alto Ionio. Al mattino ampie schiarite su gran parte del Centro-Nord. Tra pomeriggio e sera aumenteranno le nubi a iniziare dal Nordovest per avvicinarsi di una nuova perturbazione. I primi effetti saranno poche piogge locali in Liguria e settore alpino centrale. Tra sera e notte comincerà il vero peggioramento al Nord-Ovest con fenomeni anche a carattere di rovescio (le zone più a rischio saranno Liguria, Est Piemonte, Ovest Lombardia). A livello termico nella giornata di venerdì registreremo dei rialzi al Centro-Sud. Sabato questa stessa perturbazione determinerà condizioni di instabilità al Centro-Nord, con piogge non continue, e con maggior rischio di rovesci nel settore a nord del fiume Po. Al Centro più instabile nelle zone interne, specie della Toscana. In quota arriverà un po’ di aria fredda, e cadrà la neve fino ai 1000-1200 sulle Alpi. Il Sud vedrà una situazione migliore con tempo abbastanza soleggiato. Le temperature subiranno aumenti al Sud con temperature molto miti, nelle Isole anche sopra i 20°C. Cali significativi invece al Nordovest e Toscana. Soffieranno venti meridionali anche moderati. A Pasqua e Pasquetta il vortice di bassa pressione, parte della nuova perturbazione, si centrerà sul nord della Francia e indirizzerà così verso Italia correnti sud-occidentali leggermente instabili. Avremo quindi alternanza di sole e nuvole con locali e improvvisi episodi di instabilità al Centronord. Non farà freddo, ma anzi prevarranno i rialzi e le temperature si attesteranno su valori piuttosto gradevoli, con punte anche oltre i 20°C specie al Sud. Venti da deboli a moderati.