Meteo: al Sud è ancora piena estate, ma al Nord la bella stagione sembra finita

19:53 - Fine settimana di tempo estivo al Sud e Isole, con temperature ben oltre la norma. Ancora un po' di instabilità al Centronord con il rischio di temporali soprattutto nella mattinata di sabato. Domenica un po' di instabilità all'estremo Nordest; tempo in prevalenza bello nel resto dell'Italia.

Le previsioni per sabato 20 settembre - In Sicilia e all'estremo Sud in prevalenza poco nuvoloso, nel resto del Paese nuvolosità variabile, più intensa su Nordest e valle padana orientale. Al mattino rovesci o temporali residui sul medio-alto Adriatico, in allontanamento nelle prossime ore verso Est. Residue precipitazioni tra il basso Piemonte e la Liguria. Nel pomeriggio possibili precipitazioni isolate su Alpi centro-orientali, estremo Nordest, Appennino settentrionale, zone interne di Toscana, Umbria e Marche. In serata ancora qualche pioggia solo in Friuli Venezia Giulia.



Temperature stazionarie o in lieve aumento. Caldo fuori stagione al Centrosud e nelle Isole, con punte di 35 gradi all'estremo Sud e sulle Isole. Venti moderati meridionali su Ionio e basso Adriatico.



Le previsioni per domenica 21 settembre - Domenica nuvolosità variabile su Levante ligure, Lombardia orientale, Nordest, alta Toscana e Sardegna; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto dell'Italia. Nel corso dell'intera giornata, rischio elevato di precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio tendenza a locali piovaschi o brevi rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, in scivolamento in serata verso pianure e coste venete, accompagnati da locali temporali. Temperature in ulteriore aumento al Nordovest e all'estremo Sud. Venti di moderato Libeccio sul mar ligure.



La tendenza per la prossima settimana - Nel corso della prossima settimana le temperature scenderanno progressivamente: la "roccaforte del caldo" risulterà la Sicilia, dove i valori inizieranno a diminuire a partire da mercoledì.



Tra lunedì e martedì l'Italia, eccetto la Sicilia, verrà infatti lambita da una massa d’aria fresca proveniente dal Mare del Nord, che porterà una rinfrescata soprattutto al Nord e sulle regioni del versante adriatico con qualche temporaneo rovescio al Nordest e sulle regioni adriatiche. Possibilità di rovesci martedì sulla Sardegna.



Per quanto riguarda il tempo, in particolare quella di lunedì sarà una giornata ben soleggiata al Nordovest, a tratti con venti di Föhn fino a bassa quota. Bel tempo anche sul medio Tirreno e all'estremo Sud. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con possibili locali precipitazioni al mattino nel settore dell'alto Adriatico, nel pomeriggio su medio Adriatico, Appennino settentrionale e all'estremo Nordest. Temperature in calo al Centro, su Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale.