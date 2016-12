21 agosto 2014 Maltempo, Veneto e Friuli sott'acqua

Una notte da incubo a Lignano Ancora bombe d'acqua e nubifragi in molte aree del Nord, colpito da violenti temporali. Esonda il Seveso, allagamenti anche a Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:39 - Notte da incubo in Friuli, dove Lignano Sabbiadoro (Udine) è andata sott'acqua per un nubifragio violentissimo, che ha colpito la nota località turistica. Danni e allagamenti anche in altre aree del Friuli, mentre violenti temporali hanno provocato gravi danni nel Veneto, tra province di Venezia e Vicenza. Nella notte il Seveso esonda a Milano, allagando diverse strade.

Allagamenti e piogge forti su gran parte del Veneto - Il maltempo ha colpito gran parte della regione nella notte, con danni e molti interventi dei vigili del fuoco. Nel veneziano, in particolare nella zona costiera orientale, allagati garage e scantinati, e problemi viabilistici per alberi caduti. Nel trevigiano c'è stato un incendio di abitazione a Borso del Grappa dovuto molto probabilmente a un fulmine. Nessun danno alle persone perché in casa non c'era nessuno. Infine nel vicentino sono stati recuperati due giovani escursionisti che, a causa del fortunale, si sono persi sul monte Cengio.



Incubo Lignano, bomba d'acqua in pochi minuti - Notte da incubo a Lignano Sabbiadoro, dove in novanta minuti sono caduti 80 millimetri di pioggia, concentrati nell'area City e nel Villaggio Europa, come racconta il "Gazzettino". Allagamenti anche a Terzo di Aquileia, Fiumicello, Basiliano e Campoformido e superlavoro per Vigili del fuoco e Protezione civile. Danni, anche per caduta di alberi, sono stati segnalati anche a Sgonico, sull'altipiano carsico.



Jesolo, il maltempo fa scappare i turisti - Gli effetti del maltempo si fanno sentire, e pesantemente, sul turismo: i turisti lasciano il litorale e interrompono in anticipo la vacanza. Se ne vanno dagli appartamenti, dagli alberghi, dai campeggi, e gli operatori sono sempre più preoccupati. Si teme che, se non ritorneranno caldo e sole, gli affari del settore ne risentiranno. E le disdette aumenteranno ancora.



Milano, sott'acqua il quartiere Niguarda - Il Seveso è tornato a fare danni a Milano, dopo le intense precipitazioni che si sono abbattute sulla città mercoledì sera. Allagamenti nella zona nord della città, tra viale Zara e viale Fulvio Testi. L'esondazione è durata circa un'ora.



Arezzo, strade chiuse e alberi caduti - Violenti acquazzoni si sono abbattuti anche su Arezzo provocando disagi in città. Un platano è caduto in periferia, interrompendo la strada regionale 69 per quasi due ore, il tempo necessario ai vigili del fuoco per rimuoverlo. Nella vicina zona delle Caselle il vento ha abbattuto un pino e alcuni rami di altre piante. Non si registrano tuttavia danni a persone o auto in sosta.