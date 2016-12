Leoni in piazza del Popolo a Latina, protesta dei cittadini e ambientalisti

12:26 - Le polemiche per i tre cuccioli di leone rinchiusi in gabbia nel centro di Latina non si placano. Doveva essere un'iniziativa per celebrare la giornata mondiale del circo, invece si è trasformata in una esibizione contestata da tutti. Le proteste sono iniziate da Facebook, poi hanno coinvolto anche il mondo politico. I felini, stesi sull'asfalto bollente, agli occhi dei visitatori sono sembrati stanchi e magri. Sono parsi anche incapaci di ruggire: come si può vedere, infatti, un addestratore prova a stimolarli, ma loro si trascinano a fatica per poi sedersi.



Le associazioni ambientaliste e animaliste hanno chiesto l'immediato intervento del corpo forestale dello stato perchè accerti eventuali situazioni di pericolo. Le sbarre sono larghe e chiunque potrebbe metterci le mani dentro.



I cittadini di Latina aspettano che quella gabbia venga rimossa il prima possibile così da permettere ai tre leoni di tornare ad una vita più vicina alla loro natura.