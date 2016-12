2 settembre 2014 L'Aquila, crolla un balcone della "new town"

Tragedia sfiorata al progetto Case Nel complesso di Cese Preturo si è staccato un terrazzino cadendo su quello del piano inferiore. Le foto degli inquilini hanno fatto il giro della Rete

17:56 - Lo hanno chiamato progetto C.A.S.E, l'acronimo sta per "complessi antisismici sostenibili ecocompatibili!", ma dalle foto pubblicate in Rete qualche dubbio sulla antisismicità è più che lecito. Siamo a L'Aquila, nel complesso di Cese Preturo: all'improvviso un balconcino si è staccato precipitando su quello inferiore. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma poteva essere una tragedia. Il complesso fa parte delle cosiddette "new town" costruito dal governo Belusconi dopo il terremoto del 6 aprile 2009 e costituito da circa 4500 alloggi per dare un tetto a circa 16mila aquilani rimasti senza casa. Ancora sconosciute le cause del crollo