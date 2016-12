26 settembre 2014 Il sole torna per tutto il weekend

Domenica la giornata più bella La perturbazione di settembre causerà gli ultimi rovesci residui all'estremo Sud. Temperature medie in graduale aumento su tutta la Penisola

15:38 - Prima di abbandonare la nostra Penisola la perturbazione numero 5 di settembre porterà nella giornata di venerdì le ultime piogge all'estremo Sud. Nel fine settimana l'alta pressione proteggerà tutta l'Italia garantendo ovunque tempo bello e soleggiato. Le temperature torneranno gradualmente a salire e domenica le massime pomeridiane oscilleranno quasi ovunque tra i 23 e i 27 gradi. Sabato invece il clima sarà fresco e ventoso al Sud.

Le previsioni per venerdì 26 settembre - Torna a splendere il sole su quasi tutta l'Italia, specialmente al Centro-Nord. Si segnalano schiarite già in mattinata sulla Puglia, con ancora qualche rovescio residuo tra Calabria meridionale e Sicilia orientale. Temperature massime in lieve rialzo sulle regioni tirreniche, in calo invece su medio e basso Adriatico e Calabria per effetto di moderati e freschi venti settentrionali. In particolare, potrebbero esserci rinforzi su Puglia, Molise e alto Ionio.



Le previsioni per sabato 27 settembre - Nel weekend la vasta area di alta pressione darà i suoi massimi effetti con prevalenza di bel tempo. Sabato sarà una giornata di tempo buono con qualche residuo annuvolamento significativo solo a ridosso dell’Appennino meridionale e sul basso Ionio, ma senza piogge. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto della Penisola. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e in Sardegna. Giornata ancora ventosa al Sud, in particolare su Puglia e alto Ionio.



Le previsioni per domenica 28 settembre - Domenica avremo una splendida giornata di sole, con nubi quasi del tutto assenti. Grazie all'attenuazione dei venti al Sud, le temperature aumenteranno anche sulle regioni meridionali, attestandosi su valori dappertutto leggermente sopra le media. Il clima sarà quindi gradevole in tutto il Paese.



La tendenza per la prossima settimana - Anche la prossima settimana inizierà con tempo buono nella maggior parte del territorio. Già nella giornata di lunedì, però, cominceremo a vedere qualche nube in più e qualche goccia di pioggia all'estremo Nord-ovest. Si tratta delle prime avvisaglie di un mutamento che si concretizzerà a metà settimana al Centro-Nord.