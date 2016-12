Il ritorno di Wanna Marchi: lasciata la tv, sbarca sul web

12:27 - Italiani... Se, in questi ultimi anni, vi è mancata la voce squillante e sopra le righe di Wanna Marchi non preoccupatevi. La più famosa e discussa teleimbonitrice è pronta per rientrare nelle vostre case. La donna, che non ha ancora finito di scontare la sua pena, ha deciso di modernizzarsi e lasciare la televisione per il web. Pronto per il lancio, un canale che ospiterà gesta, pensieri e parole di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. Questa volta, però, la coppia scoppiettante non venderà nulla ma si esprimerà sui problemi di attualità. Una nuova avventura per cercare di riscattarsi agli occhi di tutti gli italiani.