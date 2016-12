Forfait di Papa Francesco, "solo un mal di testa"

12:16 - Una piccola indisposizione, per la precisione un leggero mal di testa. Rientra l'allarme sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che venerdì ha annullato imprivvisamente la sua visita al Gemelli di Roma. L'agenda del Santo Padre è pienamente agibile dopo il forfait di ieri: confermati gli impegni odierni di Papa Francesco. E' la curia a sgomberare il campo da ogni illazione.

Al Palazzo Apostolico in Vaticano, il Papa incontra il presidente del Madagascar, Hery Rajaonarimampianina e in seguito una delegazione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, in visita a Roma per la festa dei santi Pietro e Paolo, che Papa Francesco celebrerà domenica con la messa sul sagrato di San Pietro, prima del tradizionale Angelus.