E a Ferragosto si festeggia tra la neve

15:50 - Non solo pioggia, grandine, ma anche la neve. Un Ferragosto così, di certo, sarà difficile da dimenticare per i tanti che hanno deciso di trascorrere le vacanze in montagna. Completamente innevato il rifugio XII Apostoli sul Brenta; così come la Val di Fassa, o la pista Forcella Staunie o il passo del Tonale. E queste foto postate su Twitter dai turisti increduli sono inequivocabili.