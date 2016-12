15:03 - Un pendolare 38enne, residente in provincia di Lucca, è morto dopo esser stato travolto da un treno a Vicchio (Firenze). Forse per timore di essere in ritardo, l'uomo non si è servito del sottopasso e non è riuscito a evitare l'impatto. Una 23enne, originaria dell'est Europa ma residente in Italia, è morta stritolata tra due convogli a Verona. Secondo alcuni testimoni, era rimasta intrappolata mentre attraversava i binari.