Ancona, insegue la ex con l'ambulanza: denunciato 36enne

15:18 - Ha inseguito la ex con l'ambulanza, usando il microfono collegato all'altoparlante per intimarle di fermarsi e tagliandole la strada. La donna, una ventottenne, dopo essere stata "individuata" a Loreto, dove aveva passato la serata, è stata "tampinata" fino vicino casa, ad Ancona. Terrorizzata ha chiamato il 113. Le volanti hanno bloccato il volontario alla guida del mezzo, un 36enne, denunciandolo per violenza privata, minacce e molestie.

In serata l'ex, da cui si era separata da pochi mesi, le aveva anche inviato una pioggia di messaggini, un comportamento che ormai teneva da diverso tempo, ma la giovane, non aveva voluto denunciarlo.



Il 36enne aveva concluso un servizio di staffetta con l'ambulanza della Croce Verde e stava rientrando alla base quando ha intercettato l'auto della ragazza, e per lei è cominciato l'incubo.



Dalla Croce Verde, per ora, non sono arrivate denunce, ma il magistrato dovrà ora valutare anche se il volontario sia perseguibile per interruzione di servizio di pubblica utilità, anche se, in effetti, la staffetta si era conclusa. Il 36enne ha precedenti di polizia per reati contro la persona.