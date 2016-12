29 settembre 2014 Usa, scoppia un incendio: vigili del fuoco rianimano e salvano una famiglia di criceti I pompieri di Lacey, nello Stato di Washington, hanno dato ossigeno con un piccolo tubicino a "Oreo" e "Madonna", che erano rimasti intossicati nella loro gabbietta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:57 - I vigili del fuoco di Lacey, cittadina americana nello Stato di Washington, si sono trovati di fronte a un intervento davvero speciale. Chiamati per spegnere un incendio, hanno tratto in salvo una famiglia di criceti. Quando sono divampate le fiamme, fortunatamente nessuna persona era in casa, ma i vigili del fuoco hanno trovato "Oreo" e "Madonna" intossicati nella loro gabbietta. E così, con un piccolo tubicino, hanno doto loro ossigeno e i due animaletti si sono immediatamente ripresi. Sono stati salvati anche i piccoli della coppia di criceti, ad eccezione di uno che non ce l'ha fatta.