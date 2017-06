Gli animalisti sono sul fronte di guerra dopo che l'amministrazione Trump ha deciso di togliere l'orso grizzly dalla lista delle specie in via d'estinzione dentro e fuori il parco di Yellostone. Potrà quindi essere cacciato se gli Stati confinanti lo consentiranno. Pochi anni fa il grizzly era sull'orlo di scomparire per il bracconaggio. Oggi questo pericolo sembra non esserci più ma, sostengono gli animalisti, non bisogna abbassare la guardia.