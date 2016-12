Torino, allo zoo arrivano due cuccioli di panda rosso

Il panda rosso (o panda minore) è diffuso in Asia, specialmente in Cina, India, Nepal e Birmania, ma la sua sopravvivenza è minacciata dalla deforestazione che distrugge i bamboo di cui è ghiotto. A oggi sopravvivono solo 10.000 esemplari e in Italia se ne trovano 10 in cattività.

A Torino è stato creato un habitat ad hoc per i due piccoli, con tanto di alberi dove possono arrampicarsi e trovare un pò d'ombra. I panda rossi infatti prediligono le montagne e le temperature moderate e nello zoo torinese si trovano a loro agio.