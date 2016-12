17 dicembre 2014 Tokyo, tempo di festa anche per i beluga All'Hakkeijima Sea Paradise aquarium di Tokyo cetaceo e addestratore condividono la stessa sorte: entrambi "addobbati" in tema natalizio Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Tempo di Natale anche per i beluga, almeno all'Hakkeijima Sea Paradise aquarium di Tokyo. Per festeggiare l'arrivo delle feste, il cetaceo è stato infatti "addobbato" con tanto di cappello a tema. Sorte a cui non è sfuggito nemmeno il suo addestratore entrato in vasca completamente vestito da Babbo Natale.