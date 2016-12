Thabo e Ntombi, da rinoceronti orfani ad amici inseparabili

Rimasti orfani i due rinoceronti Thabo e Ntombi hanno subito stretto un'amicizia che ormai dura da anni. Rimessi in libertà lo scorso anno nella riserva Thula Thula in Sudafrica, la coppia è inseparabile. Alcuni militari sorvegliano ogni loro spostamento per evitare che possano essere attaccati dei bracconieri.