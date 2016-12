17 dicembre 2014 Star a quattro zampe: ecco Spangles, il gatto strabico che ha conquistato il web Le foto dei suoi occhi azzurrissimi e qualche simpatico costume a tema hanno fatto il giro del mondo. Il micio è originario della Carolina del Sud, negli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - A tre anni è già una vera star della Rete. Parliamo di Spangles, il gatto strabico dagli occhi azzurri che ha spopolato con una serie di scatti pubblicati sui social network. La fama e la fortuna di questo micio proveniente dalla Carolina del Sud, negli Stati Uniti, sono dovute anche alla sua data di nascita: il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza americana. Per questo è stato definito da alcuni utenti un autentico "eroe della patria".

Nelle foto pubblicate sul web, Spangles indossa i costumi più disparati: dalla divisa da pirata ai copricapi da draghetto e da unicorno, passando per l'immancabile tenuta a tema natalizio. Un modo dolce e virale per far conoscere al mondo la bellezza del suo simpatico "difetto" fisico.