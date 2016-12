Spagna, pazienza canina: bimba imbocca il suo amico a quattro zampe a cucchiaiate

C'è chi dà da mangiare alle bambole e chi imbocca il suo cane lupo. A dispetto delle altre bimbe della sua età, il passatempo preferito di Marta, la piccola di Sanlúcar de Barrameda, in provincia di Cadice, in Spagna, protagonista di un video postato dalla sua mamma che sta facendo il giro della Rete, è il secondo. Con buona pace del suo paziente amico a quattro zampe che attende i croccantini che lei prende dalla sua ciotola con un cucchiaio e si fa tirare per le orecchie e per le guance per aprire la bocca. Che scorpacciata!