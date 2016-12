22 aprile 2015 Siberia, una chance per gli orfani di orso

I cuccioli salvati dalla morte certa Presi sotto l'ala protettiva dei veterinari di uno zoo dopo l'uccisione dei loro genitori

11:42 - I piccoli di orso trovati in un bosco in Siberia e salvati dalla morte certa. Dopo la morte dei genitori per mano dei cacciatori, sono stati affidati alle cure di veterinari di uno zoo. Ecco le foto tenerissime degli orsetti che hanno ancora solo pochi giorni.