Russia, un uomo porta a spasso il suo orso in sidecar

Orso migliore amico dell'uomo? Detto, fatto: un uomo ha deciso di mostrare a tutti che in alcuni casi è possibile. Come? Portando a spasso il suo orso bruno in sidecar per la citta. E' successo a Syktyvkar, in Russia. Diversi passanti si sono fermati a guardare la scena e qualcuno l'ha ripresa con il cellulare. L'uomo alla giuda del mezzo indossa un giubbetto catarifrangente e il casco, l'animale, seduto al posto del passeggero, cerca di aggrapparsi bene al motociclo per non cadere. Una scena inedita che sta spopolando in Rete.