Leone Cecil, è guerra tra maschere insanguinate in vista di Halloween

Su internet già la chiamano la "vendetta di Cecil". Gli animalisti del gruppo Peta hanno lanciato, in vista di Halloween, un costume che raffigura un leone che azzanna un dentista. La maschera, in vendita a 140 dollari, comprende il camice da laboratorio insanguinato. L'idea suona come una risposta al costume insanguinato (già in circolazione) di un dentista con in mano la testa mozzata di un leone. Il felino ucciso in Zimbabwe dal dentista americano Walter Palmer aveva suscitato forte sdegno in tutto il mondo.