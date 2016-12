Lasciato con una lettera vicino al canile Empoli, Bart trova una nuova famiglia

08:01 - Era stato ritrovato a luglio dai volontari del canile municipale di Empoli davanti al cancello con il guinzaglio ed una letterina in cui venivano spiegate le motivazioni dell’abbandono da parte della famiglia che lo aveva cresciuto: "I miei proprietari hanno cambiato casa, fuori dall'Italia, e non possono portarmi con loro". Ora Bart, meticcio di sette anni, ha trovato una nuova casa.

Una famiglia empolese, dopo aver letto l'appello dei volontari del canile su Facebook, ha deciso di prendersi cura del cane. Per il momento si tratta di un affido in prova, ma superato il periodo di test, Bart dovrebbe entrare a far parte in maniera definitiva della famiglia e lasciare così il canile.