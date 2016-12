La forza e l'amore della mamma delfino per salvare il suo cucciolo

Arrivano dall'Australia le immagini di una mamma delfino che lotta strenuamente per salvare il suo piccolo rimasto arcionato e bloccato da un gancio utilizzato per la pesca allo squalo. La mamma delfino accortasi di quanto successo ha infatti iniziato a spingere il piccolo sulla superficie dell'acqua per poterlo far respirare. Ad assicurare il lieto fine a questa storia, un gruppo di subacquei che ha liberato il delfino per poi portarlo a riva dove è stato curato.