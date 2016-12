16 ottobre 2014 La "doccia" di terra dell'elefante africano per difendersi dal caldo e dagli insetti Le immagini sono state scattate presso il Parco nazionale Etosha, in Namibia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:38 - Per difendersi dalla calura africana e dagli insetti, gli elefanti usano un espediente alquanto particolare. Con la proboscide si cospargono di terra e polvere: una toelettatura senza acqua, in un periodo in cui le piogge scarseggiano, ma che si rivela molto efficace. Le immagini della "doccia" di terra del pachiderma sono state scattate presso il Parco nazionale Etosha, in Namibia.