Johnny Depp ha adottato un pipistrello. L'attore, in Australia per le riprese della nuova serie de Il pirata dei Caraibi, è stato contattato dall'Australian Bat Clinic, specializzata nella cura delle volpi volanti, attraverso un volontario dell'associazione che lavora nell'entourage della produzione del film, e ha accettato volentieri la proposta di prendersi cura finanziariamente del piccolo di pipistrello, che è nato prematuro e ora sta crescendo sempre più forte. La volpe volante è stata chiamata Jacki Sparrow in onore del suo padre adottivo.