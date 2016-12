India, il cane malato resta incastrato: paura contagio, i passanti lo ignorano

09:14 - Ha cercato di passare attraverso le sbarre sottili di un cancello di ferro, forse per evitare di bagnarsi con la pioggia ma è rimasto bloccato. Così per questo cagnolino indiano è stato necessario l'intervento dei volontari di Animal Aid visto che da solo, forse complice il panico, non è riuscito a liberarsi. Nessuno dei passanti gli ha dato aiuto perché erano evidenti i segni della rogna e la possibilità di essere morsi erano elevate. Il cane è stato poi portato in rifugio e dopo dodici giorni di cure è stato liberato.